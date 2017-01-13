NBA》柯爾選勇士最重要球員 不是柯瑞也非杜蘭特

勇士隊本季仍是聯盟龍頭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕握有柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）2位MVP的勇士無疑是全聯盟最為出色的球隊之一，球場上的鎂光燈總是聚焦於兩人身上，但執掌兵符的主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時卻提出不同見解，認為勇士能成強權，最重要的陣中球員，絕非上述二人。

柯爾指出，勇士的攻防緊繫於大前鋒格林（Draymond Green）身上，「格林讓這支球隊順利運作，在攻防兩面都帶給比賽巨大影響，他是我們陣中最好、最重要的的球員。」

儘管KD的到來讓上季表現亮眼的格林數據略為下滑，但柯爾仍強調，若沒有格林的貢獻，勇士無法取得成功。

上季格林拿下全聯盟第2多的13次大三元，繳出14分、9.5籃板、7.4助攻、1.5抄截、1.4火鍋的全面數據，柯爾多次讚賞格林讓勇士的開放式火力極大化，防守上卻一點也不馬虎、帶給對手很大的麻煩。

這個球季格林得分略降為10.9分，但仍有8.5個籃板、7.5次助攻、2.1抄截、1.2阻攻，同時是勇士陣中助攻王及抄截王，籃板數僅次於杜蘭特的8.7次。