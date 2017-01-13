經典賽》台灣隊利多？陽岱鋼右肋骨傷勢恢復良好

陽岱鋼。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼新球季轉戰央聯豪門讀賣巨人，昨天首度到巨人球場自主訓練，陽岱鋼定下3成打擊率的目標，他也透露肋骨傷勢恢復良好。

陽岱鋼在首日練習進行跑步、守備、打擊練習和重量訓練，雖然休賽季期間在台灣就有自主訓練，但回到日本後，打擊訓練強度增加，陽岱鋼表示，身體狀況調整不錯，右肋骨傷勢也恢復良好，為轉隊巨人第1年做好萬全準備。

對於新賽季的期望，陽岱鋼定下打擊率破3成的目標，並希望自己能成功扮演勝利使者，幫助巨人拿下聯盟優勝和日本一總冠軍。

右肋骨傷勢狀況將影響陽岱鋼是否能打經典賽，巨人球團總經理堤辰佳曾表示，球團必須評估陽岱鋼肋骨狀況和轉隊第一年的心情狀態，雙方討論後才能做出決定。