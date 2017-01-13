MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟

〔體育中心／綜合報導〕巴西棒球界近期出現新看板球員，那就是剛滿16歲的日裔投手帕迪諾（Eric Pardinho），他去年9月代表巴西出征經典賽資格賽，目前球速已能飆到95英里（約153公里），吸引大聯盟官網專文報導，預測可能刷新巴西少年的簽約金紀錄。

帕迪諾身高178公分、體重75公斤，去年夏天在U16國際賽嶄露頭角，面對多明尼加狂飆12次三振奪下勝投，又在9月經典賽資格賽以15歲之姿登板，對巴基斯坦投0.2局，飆出94英里速球。近日他現身亞利桑那春訓基地，在各隊球探前展示天賦，成為美國熱議焦點。

「帕迪諾是個特別的孩子，」大聯盟國際部門的官員Caleb Santos-Silva表示，「他的身材不太引人注目，但球極具威力，很有潛力，不只是個球員，更會是巴西棒球的代言人。」

帕迪諾在巴西聖保羅一個有許多日裔人的市區Bastos長大，媽媽是日裔二代，傳說美國在19世紀後期將棒球傳進巴西後，日本人在20世紀移民巴西後發揮重要角色，帶動棒球在該區的發展，帕迪諾的球風也相當日式，他的恩師Shigeo Tamaki就曾在日職投了10年。

巴西的棒球近年來越來越盛行，自從大聯盟在2011年設置菁英營，已有10名潛力新秀簽約，最高簽約金紀錄是水手簽下Luiz Gohara的88萬美元（約2790萬台幣），帕迪諾很有機會在7月2日國際簽約開跑後，刷新這個紀錄。