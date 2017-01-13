NBA》紐約球迷做了這件事 林書豪感動到發文

林書豪。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕籃網台裔球星林書豪近日養傷，日前在曼哈頓聖馬克廣場（St. Mark Place）遺失錢包，未料他竟靠推特順利找回來，讓豪哥在特地發文感謝拾金不昧的球迷。

一名推友「Molly Brakha」在推特表示，「嘿，書豪，我們在聖馬克廣場找到你的錢包，我們該怎麼還你？」豪哥發現標記後，開心轉推回覆，「感謝MollyBrakha與Diego還我錢包，太棒了！」

籃網今在主場出戰鵜鶘，球團昨已宣布林書豪繼續高掛免戰牌，將連續缺陣8場。林書豪接受中國媒體專訪表示，自己的傷勢慢慢復原中，進步應比上次快，大概還要再一、兩週才可出賽，但還無法確定。

林書豪發文感謝球迷。（取自林書豪推特）