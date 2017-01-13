NBA》林書豪逢生涯黑暗期 再一周可望滿血回歸

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪日前二度遭受大腿拉傷，自去年12月27日傷退至今已連續缺陣8場比賽，加上季初的舊疾，本季已高掛26場免戰牌，是生涯最長的傷期，所幸最新消息傳出，豪小子的復原狀況十分順利，公開向媒體透露「最快再等一、兩週，我就會回來！」

林書豪受中國央視節目「NBA最前線」採訪時提到，「每天都進步一些，比季初那時好多了，我會隨時讓身上掛著機器，透過數據變化去瞭解復元的進度。」

林書豪繼續說，「我也會做一些測試，看看肌力、肌耐力的狀況，一切都的復健程序皆符合科學，如果憑感覺的話，我早就上場哩！」

豪哥也提到自己養傷時的閒暇消遣，「我就是打打電動還有DOTA，哈，我目前的積分是4000左右吧！」

籃網目前的戰績為8勝29敗，是聯盟唯一勝場未達兩位數的球隊，至今仍一籌莫展、搶過七六人的位置，慘當聯盟爐主，林書豪也對球隊現況表達了看法。

「總教練不是只有看輸或贏而已，我們必須從比賽中汲取經驗，然後想方設法的提升能力，現在聯盟的顯學就是三分球，但我的表現仍不夠出色，希望3、4月可以改變現況，最後預祝大家新年快樂！」