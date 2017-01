NBA》西部後場競爭激烈 魏少、哈登搶明星賽先發

魏斯布魯克、哈登。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA今公佈本季明星賽第二階段票選結果,騎士「詹皇」詹姆斯(LeBron James)、勇士「萌神」柯瑞(Stephen Curry)票數分別高居東西部榜首,而西部後場競爭激烈,火箭「大鬍子」哈登(James Harden)與雷霆魏斯布魯克(Russell Westbrook)來爭奪最後一席,形成大三元製造機的對決。

詹姆斯以106萬高票高居「人氣王」寶座,隊友厄文(Kyrie Irving)以97萬高票居東部次高、後場第一,公鹿「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)也以96萬的票數暫居東部前場第二,而洛夫(Kevin Love)、恩比德(Joel Embiid)、巴特勒(Jimmy Butler)有望爭奪前場最後一席先發,魏德(Dwyane Wade)則以51萬的票數暫時卡住後場先發位置。

西部方面,勇士杜蘭特(Kevin Durant)和隊友帕丘利亞(Zaza Pachulia)仍以高票分佔前場前2名,雷納德(Kawhi Leonard)則暫居第3。

西部後場競爭最激烈,柯瑞雖然以99萬票高居第一,但哈登以96萬票緊追在後,至於排行第3的雷霆魏斯布魯克也有89萬票,兩人都有望角逐年度MVP,也讓這次明星賽先發爭奪戰格外受到外界關注。

