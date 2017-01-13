NBA》西部後場競爭激烈 魏少、哈登搶明星賽先發

魏斯布魯克、哈登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今公佈本季明星賽第二階段票選結果，騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）票數分別高居東西部榜首，而西部後場競爭激烈，火箭「大鬍子」哈登（James Harden）與雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）來爭奪最後一席，形成大三元製造機的對決。

詹姆斯以106萬高票高居「人氣王」寶座，隊友厄文（Kyrie Irving）以97萬高票居東部次高、後場第一，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）也以96萬的票數暫居東部前場第二，而洛夫（Kevin Love）、恩比德（Joel Embiid）、巴特勒（Jimmy Butler）有望爭奪前場最後一席先發，魏德（Dwyane Wade）則以51萬的票數暫時卡住後場先發位置。

西部方面，勇士杜蘭特（Kevin Durant）和隊友帕丘利亞（Zaza Pachulia）仍以高票分佔前場前2名，雷納德（Kawhi Leonard）則暫居第3。

西部後場競爭最激烈，柯瑞雖然以99萬票高居第一，但哈登以96萬票緊追在後，至於排行第3的雷霆魏斯布魯克也有89萬票，兩人都有望角逐年度MVP，也讓這次明星賽先發爭奪戰格外受到外界關注。

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