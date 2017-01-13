網球》雪梨國際賽爭冠 拉旺絲卡對決孔塔
2017/01/13 10:44
孔塔（左）、拉旺絲卡（右）2016中國公開賽。（美聯社。資料照）
〔體育中心／綜合報導〕第二種子拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska）與世界排名第十的英國好手孔塔（Johanna Konta）今晚將在雪梨國際賽爭冠。兩人去年交手兩次，都是由拉旺絲卡贏得比賽。
拉旺絲卡從開賽以來維持著每場比賽都直落二的紀錄，在週四準決賽中對上史崔可娃（Barbora Strycova）以6：1、6：2輕鬆拿下，順利打進決賽。差距這麼大的比數歸因於周三史崔可娃連續進行了單打及雙打賽程，一天之內比賽時間長達4個半小時，沒有充分時間休息，導致隔天狀況不佳，止步四強。
孔塔在準決賽中也相當順利，以6：2、6：2打敗加拿大漂亮寶貝布莎兒（Eugenie Bouchard）。
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