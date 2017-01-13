奧委會追回中國舉重金牌 陳葦綾遞補有望
2017/01/13 09:52
2008年北京奧運台灣選手陳葦綾舉重摘銅（圖右），但金牌與銀牌得主都因藥檢未過被取消成績，陳葦綾可望遞補金牌。（中央社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕由於藥檢呈現陽性，國際奧委會（IOC）今天追回了3名中國女舉重選手在北京奧運的金牌資格，在北京奧運女子48公斤級拿下銅牌的我國好手陳葦綾，因金牌與銀牌得主都遭褫奪，有望遞補奪金。
綜合外媒報導，國際奧委會今天表示，由於禁藥複檢沒過，3名中國女舉重選手在北京奧運的金牌成績被取消，分別為女子75公斤級金牌得主曹磊，女子48公斤級金牌得主陳燮霞，女子69公斤級金牌得主劉春紅；為了遏止舉重選手使用禁藥的猖獗現象，國際舉重總會（International Weightlifting Federation，IWF）去年頒布，任何組織在藥檢中出現3例或3例以上陽性反應，即會面臨被禁賽1年的懲處，這意味中國可能無法參加今年4月的亞洲錦標賽，而世界錦標賽也定於今年11月舉行。
國際奧委會發言人表示：「保證運動的潔淨和與禁藥抗爭，是國際奧委會重中之重的任務」。
我國舉重好手陳葦綾在北京奧運女子48公斤級舉重拿下銅牌，銀牌得主土耳其選手厄茲坎（Sibel Özkan）在去年就因藥檢未過遭取消獎牌，今天又確定中國選手陳燮霞的金牌被追回，陳葦綾有望遞補奪金，成為北京奧運唯一奪金的台灣選手，2008年北京奧運台灣隊拿下4銅的成績。
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