NBA》戰神後最強矮腳虎 湯瑪斯一紀錄笑傲全聯盟
2017/01/13 10:29
湯瑪斯。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克「小巨人」湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季繳出場均28.2分、6.1助攻、2.7籃板的生涯代表作，身高僅有175公分的湯瑪斯成為自「戰神」艾佛森（Allen Iverson）後，聯盟最會得分的小個子球員，本季非常有希望進入全明星賽。
根據《Basketball-Reference》統計，湯瑪斯是本季全聯盟末節得分最多的球員，截至目前為止，湯瑪斯在第4節已累積334分，傲視全聯盟。
湯瑪斯在去年12月31日對戰熱火的比賽中，上演單場9記三分彈、轟下52分的瘋狂演出，第4節更憑一己之力海灌29分，創下隊史71年的新高。
此外，該場比賽湯瑪斯的9顆三分球也追平隊史紀錄，52分的數據更是成功加入博德（Larry Bird）、麥克海爾（Kevin McHale）、瓊斯（Sam Jones）和皮爾斯（Paul Pierce）的行列，成為塞爾蒂克隊史第5位得分飆破50分的球員。
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