NBA》倫敦海外賽 金塊下三分雨射倒溜馬

加林納里穿上英國國旗長襪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天在英國倫敦的O2體育館進行海外例行賽，由金塊與溜馬交手。金塊的義大利射手加林納里（Danilo Gallinari）繳出18分的好表現，率隊以140：112獲勝，結束5連敗的同時也終止對手的5連勝。

金塊全場投進15個三分球，投籃命中率也高達57.1%，中鋒約基奇（Nikola Jokic）攻下全場最高的22分，總教練馬龍（Michael Malone）開玩笑說：「今天全隊都表現得很出色，乾脆把主場搬來倫敦。」

這場比賽已經在倫敦宣傳多時，O2體育館也擠進2萬名觀眾。「能回到歐洲，在這麼多球迷面前打球，感覺真好。」加林納里為了今天比賽特別穿上英國國旗款式的長襪，「希望大家看球看得盡興。」

去年的脫歐風波，讓倫敦賽差點辦不成，所幸今天有許多英超球星到場，包括兵工廠退休球星亨利（Thierry Henry）、前鋒桑切斯（Alexis Sanchez）、中場厄齊爾（Mesut Ozil）、後衛梅特薩克（Per Mertesacker）、切爾西退休球星巴拉克（Michael Ballack）、熱刺中場阿里（Dele Alli）、西布朗前鋒貝拉希諾（Saido Berahino）等人。

NBA早在2007年就將歐洲總部設立在倫敦，今天是第7場在倫敦舉行的例行賽。上次倫敦賽是2014年，對戰組合是籃網對老鷹，前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）當時也到場看球，帶動現場球迷的熱情。