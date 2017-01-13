NBA》曾是喬丹欽點接班人「一分錢」進魔術隊名人堂
2017/01/13 11:16
〔體育中心／綜合報導〕魔術隊官方宣布，曾效力球隊多年的球星「一分錢」（Penny）哈德威（Anfernee Hardaway）入選球隊名人堂，將在1月21日主場對公鹿的比賽，舉行入選名人堂的典禮。
哈德威在1993年選秀會以第1輪第3順位被勇士選中，當天即交易到魔術。他在魔術隊6個球季裡，平均上場37.2分鐘，繳出19分、4.7籃板、6.3助攻、1.9抄截的亮眼數據。進入聯盟以來，哈德威的人氣扶搖直上，4度入選明星賽，曾與歐尼爾（Shaquille O'neal）率領魔術闖進1994-95年總冠軍賽，但被火箭直落4擊敗，1996年，哈德威入選美國男籃夢幻3隊，參加亞特蘭大奧運並奪下一面金牌。
1997-98年球季，哈德威左膝受傷，但球隊沒等他康復，讓他打打停停，傷勢遲遲沒有痊癒，1999年縮水球季，雖然哈德威打滿整季，但魔術在第1輪就被艾佛森（Allen Iverson）率領的七六人淘汰，球季結束後，在基德（Jason Kidd）的要求下，魔術將哈德威先簽後換，交易到太陽。
哈德威（右）當年人氣非常高，曾經被喬丹為接班人。（取自網路）
哈德威（右）進聯盟時被看好成為巨星，但傷病讓他的生涯遭重擊。（取自魔術隊）
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