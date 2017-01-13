MLB》他今年可能二刀流出發 名投讚「能改變歷史」

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平最快明年才有機會在美國打球，但大聯盟可能今年球季就會出現「投打二刀流」的球員？

教士捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）近日在巴拿馬冬季聯盟登板，狂飆96英里（約154公里）無失分，引球迷熱議。這可不是上場隨便玩玩的，而是從去年9月接受前教士日籍名投齋藤隆指導後，在冬盟進入實戰階段。

齋藤隆表示，貝森寇特身為捕手臂力本來就很強，但捕手在傳球二壘的過程中，容易出現頭部先往前衝的習慣。因此，他建議貝森寇特先將身體後側的重量留住後再將球投出，後來姿勢就正常多了。

貝森寇特去年5月31日登板飆出96英里速球，更搭配最慢只有54英里（約87公里）的蝴蝶球，讓教士球團萌生讓他轉型成投手的念頭，新球季貝森寇特可能以救援投手身兼替補捕手的身分出賽。

齋藤隆認為，年僅25歲的貝森寇特很有潛力，「除了有97英里（約156.1公里）的速球，連蝴蝶球都可以投，一般來說會投蝴蝶球的投手，從來不會有這麼快的球速，他說不定能夠改變歷史。」