MLB》紅雀強打續約 新球季恐淪為替補
2017/01/13 10:33
亞當斯。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕為了避免薪資仲裁，紅雀今天與陣中28歲一壘手亞當斯（Matt Adams）以1年280萬美元（約8900萬台幣）續約。
亞當斯去年繳出16轟、54打點，雖然打擊率僅有2成49，但長打率仍保持4成71，新球季有可能將從板凳出發，因為陣中明星內野手卡本特（Matt Carpenter）新球季將專職一壘手，大大壓縮他的出場空間。
另外，紅雀仍有4人取得薪資仲裁資格，如今還未與球團續約，分別是羅森索（Trevor Rosenthal）、瓦卡（Michael Wacha）、 格瑞斯特（Kevin Siegrist）、馬丁尼茲（Carlos Martinez）。
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