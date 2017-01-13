網球》澳網籤表出爐 盧一哥可望對決球王穆雷
2017/01/13 11:47
台灣網球一哥盧彥勳。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕每年第一個大滿貫賽事，澳洲網球公開賽今天舉行抽籤，「台灣一哥」盧彥勳在1/4區首輪面對會外賽晉級選手，但可能在次輪碰上球王穆雷（Andy Murray）。
同在1/4區的第17種子費德爾（Roger Federer）籤運不錯，首輪及次輪都將面對會外賽晉級的選手，第三輪開始可能遇上第10種子捷克伯帝奇（Tomas Berdych）、亞洲一哥錦織圭（Kei Nishikori），若打進八強很有機會與球王穆雷對戰。
台灣一姊謝淑薇首輪運氣尚可，對上世界第144義大利球員柯娜普（Karin Knapp），但若晉級第二輪可能遇上賽會第六種子斯洛伐克齊布可娃（Dominika Cibulkova）。謝淑薇去年在伊斯坦堡盃中3盤險勝柯娜普，與齊布可娃的1次交手記錄只拿了三局落敗。
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