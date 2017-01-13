NBA》雷納德前3節飆31分 馬刺主場痛宰湖人 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在主場迎戰湖人，靠著雷納德（Kawhi Leonard）打完前3節比賽就得到31分，全場更有6成以上投籃命中率，終場以134：94大勝對手40分。

湖人在第2節靠著藍道（Julius Randle）打出13：4的攻勢，把差距縮小到4分，這是兩隊差距最小的一刻。雷納德在上半場就以9投7中的高命中率拿下23分，馬刺在半場結束時以72：54領先，第3節打完後，兩隊差距拉開為31分，比賽早早進入垃圾時間。

馬刺全隊的籃板球總數46個，比湖人多抓17個，助攻32個也比湖人多傳出9個。湖人總教練華頓（Luke Walton）賽後表示：「感覺每次對手打出一波攻勢，我們就慌了手腳，開始分頭做自己的事。表現得有侵略性跟做出蠢事只有一線之隔，今晚每當我們的球員防守時表現出侵略性，往往都被吹犯規，平白送對手上罰球線。」

加索（Pau Gasol）全場9投9中，在26分鐘裡拿下22分，帕克（Tony Parker）與艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）也各有13分進帳；藍道全場7投6中，攻下22分，但他是湖人唯一得分達兩位數的球員。

雷納德3節拿下31分。（美聯社）