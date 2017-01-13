NBA》歷史最強鐵人 當處男15年到退休

格林。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕NBA球員場外生活五光十色早非新聞，緋聞及桃色風波亦是家常便飯，但談起最敬業、克己的球員，各家媒體仍會提起80年代的湖人防守悍將格林（A.C. Green）的軼事。

格林在1985年選秀會上被湖人挑中，曾與魔術強森（Magic Johnson）攜手奪下3座冠軍，格林有項至今仍無人能匹敵的紀錄，自生涯第2年到2000-01球季退休，格林連續出賽1192場未中斷，出賽率高達99.8%，無疑是鐵人代表。

據格林本人透露，能到37歲退役時還能保持連續出賽、健康的身體，除了飲食及訓練外，格林生涯從不接近女色，從22歲到退役15年來，一直維持「處子之身」，直到退役隔年38歲結婚時，才有了第一次的性經驗。

現年53歲的格林透露，當他還是球員時，沒有任何人相信他能把持得住，「畢竟球員身旁總是不缺美女，所有人都把禁慾當作無稽之談，但我把它當作訓練的計劃、人生的目標，久而久之大家就明白我是認真的。」

格林一直向身邊的人提倡禁慾的好處，「你應該要尊重你的伴侶、尊重你自己，當你確定可以百分之百交給對方時，你才可以那麼做。」

格林生涯曾效力於湖人、太陽、小牛、熱火等4支球隊，1988-89球季曾入選最佳防守陣容，生涯場均可繳出9.6分、7.4籃板、1.1助攻的成績。