NBA》失蹤恐丟47億大約 羅斯盼能續留尼克
2017/01/13 12:07
羅斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克主控「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）日前因家庭因素無故缺賽，引發軒然大波，恐影響球團原本續約的意願。對此，羅斯希望未來能留在紐約，繼續為尼克打球。
羅斯本季透過交易，從公牛轉戰尼克，雙方簽下1年短約，如果他本季提前與尼克續約，最多可拿到3年7500萬美元（約新台幣24億元）的合約，但在休賽季續約，則可得到5年1.75億美元（約新台幣47.8億元）的頂薪合約。
不過，羅斯日前爆發失蹤風波，因家庭因素無故缺賽，事前也未向球團報備，鬧得滿城風雨，雖然回來後向全隊道歉，並釐清缺席原因，球團也罰款20萬美金以示懲處，但此舉恐影響球團續約意願。
對此，羅斯受訪時表示，希望這件事沒有影響球團高層的想法，但NBA處處都是商業決定，無論未來會去哪裡，他都會一直打下去，不過羅斯強調，他還是希望能長留尼克。
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