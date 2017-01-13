NBA》火箭半季戰績寫隊史最佳 哈登：我表現一般而已
2017/01/13 12:26
〔體育中心／綜合報導〕今年例行賽進行到一半，火箭靠著哈登（James Harden）的優異表現，在41場比賽裡取得31勝10敗，排名西部第3名。
哈登在本季保持全勤，在平均36.6分鐘的上場時間內得到28.6分、8.3籃板、11.8助攻。談到自己本季的表現時，哈登說：「表現一般而已，還有很長的路要走，我們在幾場比賽中犯錯而輸球，但我很喜歡我們現在的排名。」
31勝10負是火箭隊史最佳半季戰績，這樣的表現足以與近20年前傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）帶領的火箭相提並論。自12月開始計算，火箭更是打出20勝3敗的氣勢。
「哈登能掌握比賽，」總教練丹東尼（Mike D'Antoni）說，「只要他想要，他隨時都能得分，現在他嘗試在得分與助攻隊友之間取得平衡，而他也做得還不錯。」
哈登。（資料照，USA Today）
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