NBA》林書豪持續缺陣 籃網不敵鵜鶘苦吞八連敗
2017/01/13 12:11
籃網苦吞8連敗。（法新社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕聯盟爐主籃網今於主場碰上鵜鶘，先發主控林書豪因左腿拉傷連續缺席第八場比賽，少了後場指揮官，籃網於末節崩盤，終場前三分鐘團隊僅得1分，鵜鶘拉出13：1的攻勢，逆轉戰局，最終鵜鶘104：95擊敗籃網，收下二連勝。
前三節籃網取得6分領先，但末節遭對手打出16：31的攻勢，頂替林書豪的後衛無法掌控節奏，吉爾派翠克關鍵時刻出現2次失誤，籃網無力追分，苦吞八連敗。
鵜鶘一哥戴維斯因臂傷缺陣，但T.艾文斯和T.瓊斯挺身而出，分別攻下29分、和24分，後衛哈勒戴也貢獻21分，3人助球隊克服主將缺陣的劣勢。籃網明星中鋒羅培茲轟下20分，吉爾派翠克貢獻18分，但僅有1次助攻，發生4次失誤。
籃網吞下本季最長8連敗後仍無喘息空間，賽後將馬上飛往多倫多，明早八點半出戰暴龍，林書豪仍無法上陣，將至少再缺席1週，籃網本季連續出賽的第二戰從未贏過，客場僅拿過一勝，目前陷入14連敗泥沼。
艾文斯攻下全場最高的29分。（法新社）
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