高爾夫》美巡賽新力公開賽 J.湯瑪斯59桿搶當排頭
2017/01/13 12:19
J.湯瑪斯，今天打出59桿，以3桿之差站上排頭。（法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽新力公開賽第1回合就出現驚人好成績，週日剛贏得SBS冠中冠高球賽勝利的J.湯瑪斯，今天打出59桿，以3桿之差站上排頭。台灣好手潘政琮這回合以71桿完賽，目前並列119名。
這是美巡賽史上第8次出現的59桿紀錄，J.湯瑪斯也是史上第7位加入「59俱樂部」的高手，美國名將佛瑞克曾兩度打出59桿。
J.湯瑪斯今天從第10洞出發，他打下兩個老鷹、8個博蒂和1個柏忌，在標準桿70桿的Waialae俱樂部以低於標準桿11桿，同步改寫球場最低桿紀錄。
美國選手史瓦佛今天打出62桿，暫居第2，南非沙巴提尼則以63桿排第3，多達8人同以64桿並列第4。
較晚出發的潘政琮，在台灣時間今天中午前完成18洞，靠著最後1洞在第9洞抓鳥收尾，他以2個博蒂、3個柏忌的71桿並列119名。
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