NBA》這2位當家球星場均破20分 明星賽票數不如林書豪

沃克場均可得23.1分5.5助攻4.2籃板，得分排名東部後衛第3。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪本季飽受傷痛所苦，至今僅出賽12場，但他在明星賽票選依然獲得10萬9088票（截至1/13），領先前隊友、黃蜂當家球星沃克（Kemba Walker），暫居東部後衛第8。

林書豪本季因傷頻頻缺賽，出賽12場，場均可得13.9分5.8助攻3.3籃板，至於沃克則出賽38場，場均可得23.1分5.5助攻4.2籃板，得分排名東部後衛第3，僅次於I.湯瑪斯與厄文，但目前明星賽僅獲10萬5637票，落後給林書豪。

此外，灰狼「灌籃王」拉文（Zach LaVine）本季大爆發，場均20.4分生涯新高，但票選卻只有9萬4867張，目前暫居西部後場第10。

明星賽票選戰況。（取自NBA）