NBA》甜瓜表現全能退公牛 尼克險打破難堪紀錄（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕尼克近10戰9敗，其中有2場還被對手絕殺，讓勝利溜走，全隊壟罩在一片低氣壓之中。不過今天在主場迎戰公牛，尼克一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）挺身而出，繳出23分、9籃板、6助攻的全能表現，再加上新秀庫茲明斯卡斯（Mindaugas Kuzminskas）攻下生涯新高的19分，助隊以104：89擊敗公牛，除了中止3連敗外，也沒有打破背靠背出賽的一項難堪紀錄。

尼克本季在背靠背出賽第2場從未贏過，已經吞下7連敗，追平小牛保持的單季最長紀錄，今天對上當家球星巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的公牛，全隊5人得分上雙，命中率高達4成78，反觀公牛不到4成，尤其是第三節僅得到14分，讓尼克趁勝追擊，終場以104：89贏球。

安東尼攻下全場最高的23分，另有9籃板、6助攻，庫茲明斯卡斯貢獻生涯新高的19分，羅斯挹注17分，諾亞則繳出12分、15籃板的雙十數據，公牛方面，以「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）22分最佳。