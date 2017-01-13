HBL》找回外線準心！泰山大勝光復 確定重返八強

泰山高中陳建鴻繳出21分、9籃板與7助攻的全能表現。（記者黃志源攝）



〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開第四日賽事，首場由實力不俗的泰山高中出戰至今尚未開胡的光復高中，泰山掃除前幾場三分外線低迷態勢，全隊更多達6人得分上雙，以105：62輕鬆勝出，確定相隔一季後，再次重返8強之林。

103學年度泰山曾從資格賽開始，拉出夢幻般的20連勝，可惜最終在冠軍戰不敵松山高中，無緣登上王座；上季更在高雄12強複賽提前落馬，如今總算重返8強；明日泰山將遭遇強敵能仁家商，教練廖文彬希望能全力出擊，立志要報去年複賽2度延長落敗的輸球之仇。

泰山高中譚傑龍。（記者黃志源攝）



面對轉型問題的「大頭」韓杰諭，複賽階段表現乏善可陳，前3場場均僅4分與6籃板，此役總算繳出13分、8籃板的成績單；中鋒譚傑龍則有14分、15籃板與4阻攻的表現；陳建鴻則是21分、9籃板與7助攻。

泰山本屆擁有「三塔」譚傑龍、尤楚翔與韓杰諭，導致球隊過於依賴禁區攻擊，外線始終表現不佳，此役面對實力矮一截的光復，他們總算稍稍找回準心，三分球出手31次命中10球，複賽階段命中率首次超越30％，廖文彬坦言，球隊未來勢必得調整內、外線攻擊比例，才能在往後8強威脅更多球隊。

泰山高中韓杰諭。（記者黃志源攝）

