澳網》無懼球王假想敵 盧一哥京奧曾爆冷贏球

盧彥勳曾在2008年京奧爆冷擊敗穆雷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕33歲的盧彥勳寶刀未老，目前世界男單排名61，直接躋身128籤的澳洲網球公開賽男單會內，即使次輪可能強碰當今世界球王的「英國希望」穆雷（Andy Murray），鬥志頑強的「寶島一哥」也無懼色，畢竟早在2008年北京奧運，他就曾在沒人看好情況下，爆冷扳倒年輕4歲的穆雷。

這是盧彥勳生涯第12度角逐澳網男單會內舞台，首輪籤運還不錯，對上會外賽晉級的選手，若能順利過關，64強應與頭號種子穆雷狹路相逢，台英雙雄過去交手5回，「寶島一哥」暫以1勝4負落居下風。不過球是圓的，經驗豐富的盧彥勳若能打出韌性與氣勢，屆時中央球場的沉重壓力，肯定落在網前「大魔王」肩上。

9年前京奧男單首輪，「惦惦吃三碗公」的盧彥勳硬是跌破專家眼鏡，7：6（7：5）、6：4直落2淘汰了當時奪金熱門的穆雷！儘管之後4度過招，包括2013年印地安泉、溫布頓、15年倫敦女王盃、去年溫布頓，台將都未能再爆驚奇，臨場堅持到底的拚勁，仍讓強敵和球迷留下深刻印象，如今若能在年度四大滿貫率先登場的澳網上演第6度對決，戰況依舊精彩可期。