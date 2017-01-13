NBA》豪缺陣籃網好慘 今年還沒贏過
2017/01/13 14:02
籃網薪的一年1勝難求。（資料照，美聯社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網今以94：105不敵鵜鶘，戰績8勝31敗，是聯盟唯一一支勝場數未超過10勝的隊伍，2017年籃網仍一勝難求、六戰全敗，近一個月僅拿下1勝，反觀原本墊底的七六人近5戰拿下4勝，籃網成為本季最爛的球隊。
籃網吞下本季最長8連敗後，賽後馬不停蹄飛往多倫多，明早八點半將出戰東部排名第二的暴龍，接下回到主場還要面對火箭和再碰上暴龍，預計這三場硬戰林書豪皆無法上陣，籃網戰績恐持續探底。
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