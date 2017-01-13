MLB》金鶯出狠招奏效 全壘打王索價蒸發13億

川柏近日降價重啟與金鶯的談判。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯曾在季初報價47轟全壘打王川柏（Mark Trumbo）3年合約，但雙方遲遲沒有共識，副總裁杜奎特（Dan Duquette）近日出招，對外宣告將尋找其他選項，果真迫使川柏價碼腰斬，雙方因而重啟談判。

重砲手川柏（Mark Trumbo）上季轟出47發全壘打，全大聯盟最多，趁著打出生涯年的好時機，川柏去年11月對金鶯開價8000萬美元（約25億台幣），但未達共識，轉而在自由市場找尋新東家，但價碼與犧牲選秀權等因素，讓川柏新約至今尚未定案，迫使近日降價求約。

然而，隨著新版勞資協議出爐，以後合格報價不再犧牲首輪選秀權，杜奎特抓緊這點優勢，近日對美媒表示，「要我們回頭接受5200萬美元報價不會怎樣，但是我們更喜歡選秀權，畢竟這是你最後一次可以拿到高等級的補償球員，過了今年就沒有了。」

杜奎特更強調，他們已經將目光移開川柏，準備尋找像是阿瓦瑞茲（Pedro Alvarez）的重砲手來頂替。這番言論果真產生影響，川柏近日再度降價，表示願意接受3年最低4000萬美元（約12億台幣），與11月價碼足足差了兩倍，也讓金鶯考慮是否續約。