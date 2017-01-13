NBA》林書豪盼2週內復出 籃網不同意

林書豪。（資料照，美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕因傷連續缺陣8場的籃網台裔後衛林書豪今天公開向媒體透露，希望最快1、2週內就可以復出，不過球團對此相當謹慎，只說目前還要再由隊醫評估情況，顯然不會這麼快就讓林書豪上場。

林書豪受中國央視節目「NBA最前線」採訪時，談到自己的傷勢恢復情況，他表示，「每天都進步一些，比季初那時好多了，我會隨時讓身上掛著機器，透過數據變化去了解復元的進度。」他希望自己最快能在1、2週內就可以復出。

不過，籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）對此表示，林書豪好勝心強，很想趕快歸隊，幫助球隊和隊友取得勝利，雖然他的傷勢恢復情形良好，但球團仍會謹慎評估，亞特金森也不透露林書豪的確切復出時間表。