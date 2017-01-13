澳網》籤運不佳 喬帥首輪遇勁敵

前球王喬科維奇。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天澳網籤表出爐，六屆澳網冠軍、前球王喬科維奇（Novak Djokovic）與現任球王穆雷（Andy Murray）在籤表的兩端。喬帥首輪即對上世界排名40的西班牙老將沃達斯科（Fernando Verdasco），兩人月初在卡達男網才剛交手，喬帥以4：6、7：6（9：7）、6：3險勝。兩人生涯交手13次，喬帥9勝4敗。

西班牙老將沃達斯科。（路透社）

前世界球后小威廉絲（Serena Williams）籤運不錯，第三輪開始才有機會遇上種子選手，若順利晉級可能面對第9種子德國孔塔（Johanna Konta）、第17種子丹麥沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）、第6種子齊布可娃（Dominika Cibulkova）。

前世界球后小威。（美聯社）