HBL》謝亞軒累了蘇志誠接棒飆分 能仁退青年晉8強

能仁家商蘇志誠飛身上籃。（記者黃志源攝）



〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開第四日賽事，第二場由昨日在本屆第二次打敗衛冕軍南山高中的能仁家商出戰青年高中，能仁蘇志誠狂飆複賽新高23分，禁區悍將陳范柏彥則有12分、16籃板，率隊以65：57勝出，以4勝0敗高居A組龍頭，摘下8強門票。

能仁教練林正明表示，當時12強複賽賽程出爐時，就知道對上青年一戰相當重要，畢竟得贏下這場比賽，才能確定晉級，若輸掉可能連昨日打贏南山都是白費功夫。

前役狂飆36分率隊打敗衛冕軍的射手謝亞軒，此役僅攻下13分，他坦言，畢竟昨晚最後一場才戰勝南山，中午就又得出賽，體力上真的有受到影響；林正明則說，好在蘇志誠有找回手感，加上陳范柏彥鞏固籃板，讓球隊能贏得這場比賽。

能仁家商謝亞軒遭青年高中嚴密看守。（記者黃志源攝）

