中職》Lamigo明天開訓 第四代綽號球衣超級黑

Lamigo推出第4代綽號球衣，以黑色為主色。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊將在明天（14日）屏東球場展開春訓，今釋出第四代綽號球衣，也是今年首款亮相的球衣，除了延續春訓綽號球衣傳統，這套球衣也將在2月石垣島與羅德的交流賽，以及自辦、公辦熱身賽亮相，球迷也可在3月時購買。

Lamigo桃猿隊今年綽號球衣以「捷霸黑」為主色，呈現投打速度與霸氣，春訓明天展開，多數球員都將報到、集訓，第2梯次於2/1加入，暫時無安排開訓典禮，等球隊回到桃園主場再另行規劃。

除了有球迷熟悉的「小胖」、「超級喜歡」、「藍仔」、「詹帥」、「大王」等綽號球衣，今年年輕球員林承飛的「小蝴蝶」球衣、新人劉昱言「芋圓」球衣和朱育賢「朱哥」球衣等，都將出現在這次春訓。

去年選秀加盟的投手劉昱言首次穿上綽號球衣「芋圓」，經過幾番掙扎，在想到底是柚子好還是芋圓好，總不能在球衣上印「欲言又止」，「朱哥」朱育賢笑他：「芋圓或柚子都很好吃，小心被打者吃掉！」

劉昱言首次穿著綽號球衣。（球團提供）