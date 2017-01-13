NBA》勇士三巨頭砍72分 力阻活塞奪3連勝

柯瑞。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕勇士今在主場迎戰活塞，在新三巨頭杜蘭特和「浪花兄弟」柯瑞、湯普森（Klay Thompson）合力灌進72分下，127：107力挫活塞，下一場比賽將於台灣時間1月17日再逢死對頭騎士。

兩隊上半場拉鋸，勇士僅以2分微幅差距領先活塞，然而易籃後勇士在第3節靠著一波三分球拉開24分，單節海灌41分奠定勝基，第4節即使少了柯瑞，活塞在莫里斯（Marcus Morris）帶領下反擊，可惜落後差距太大，終場仍以20分差吞敗。

此役勇士「三巨頭」杜蘭特25分全場最高，外帶6籃板9助攻，上半場就有19分進帳的柯瑞則有24分、6助攻、5抄截進帳，上一場湯普森因病缺陣，今天回歸在下半場爆發，全場得23分，三人合力砍進72分。活塞則以莫里斯21分最高，哈里斯（Tobias Harris）18分次之。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）相當滿意子弟兵表現，「我們一直在嘗試專注於比賽過程，並不斷改進，而今晚得到不錯的成效。」下一場勇士將在主場再度交手騎士，力圖終止對戰4連敗。