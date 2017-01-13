經典賽》曾挑戰大聯盟失利 南韓隊宣布孫兒葉替補金賢洙

南韓孫兒葉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，金鶯隊韓籍外野手金賢洙宣布退出國家隊後，南韓隊今天宣布由樂天巨人隊的孫兒葉替補，他也是世界棒球12強賽的國手。

孫兒葉上季繳出3成23、16轟、81分打點、盜壘42次，曾在2011年至2014年拿下韓職外野金手套獎，是名攻守俱佳的選手。他曾在2015年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後失利。

孫兒葉曾參加過第三屆經典賽、2014年仁川亞運、以及世界棒球12強賽等國際賽事。《韓聯社》報導，南韓隊希望在下週五確定遊騎兵隊韓籍外野手秋信守是否能參加經典賽。

南韓隊此次經典賽徵召不順、又有傷兵問題，SK飛龍左投金廣鉉日前動刀，今年球季也確定報銷；主力二壘手鄭根宇因為膝蓋受傷動刀，能否參加經典賽還是未知數：斗山熊投手李庸燦也因手肘有骨刺開刀；遊騎兵隊可能也不同意秋信守參加打經典賽，金賢洙日前也宣布不會參加經典賽。

南韓孫兒葉。（資料照，記者林正堃攝）