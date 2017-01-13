經典賽》日本隊名單大致確定 完整名單估1月下旬公布
2017/01/13 16:59
大谷翔平。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕日本媒體《日刊體育》報導，日本隊28人名單已有26大致確定，包含中日龍外野手平田良介、巨人捕手小林誠司、羅德投手石川步有望進入國家隊。
《日刊體育》指出，包含投手千賀滉大（軟銀）、武田翔太（軟銀）、森福允彥（巨人）、石川步（羅德），以及野手平田良介（中日）、小林誠司（巨人）、中島卓也（日本火腿）等選手，有望進入國家隊。
報導指出，日本隊28名單中已有26人大致確定，剩下的2名投手空缺，將視日本旅美選手的狀況而定，預計完整名單會在1月下旬確定。
日本隊先前公布的名單中，已確定的有投手大谷翔平（日本火腿）、增井浩俊（日本火腿）、宮西尚生（為日本火腿）、菅野智之（巨人）、秋吉亮（養樂多）、牧田和久（西武）、則本昂大（樂天）；野手部分，嶋基宏（樂天）、大野獎大（日本火腿）、中田翔（日本火腿）、菊池涼介（廣島）、坂本勇人（巨人）、山田哲人（養樂多）、松田宣浩（軟銀）、內川聖一（軟銀）、筒香嘉智（橫濱DeNA）、秋山翔吾（西武）、鈴木誠也（廣島）、青木宣親（美職太空人隊）。
平田良介。（記者陳志曲攝）
石川步。（資料照，記者林正堃攝）
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