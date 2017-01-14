籃網8連敗 豪神短期難回歸 今日賽事預告與轉播
2017/01/14 07:08
林書豪。（USA Today）
籃網至今8連敗，昨日官方表示林書豪休兵養傷短期內並不會上場，此役對戰東區排名第2的暴龍，務必振作。
「綠色神盾」松山高中昨靠著一哥高國豪強攻20分，今日將對戰地主高苑工商，此役會有什麼表現，令人期待。
SBL例行賽持續進行，台銀納入從日前遭勇士釋出的李恩，仍無法替球隊止敗，今日對戰璞園會有什麼表現，敬請期待。
NBA
08：30 籃網 vs.暴龍（緯來體育）
09：00 塞爾提克 vs.老鷹（愛爾達體育）
HBL
12：20 光復 vs.強恕（FOX體育2、3台）
14：00 東泰 vs.南湖（FOX體育2、3台）
15：40 南山 vs.青年（FOX體育2、3台）
17：20 能仁 vs.泰山（FOX體育2、3台）
19：00 松山 vs.高苑（FOX體育2、3台）
SBL
15：00 勇士 vs.達欣（緯來體育）、（愛爾達育樂）
17：00 台啤 vs.裕隆（緯來體育）、（愛爾達育樂）
19：00 台銀 vs.璞園（緯來體育）、（愛爾達育樂）
地點：中原大學體育館
相關新聞
推薦新聞
-
日職》批陽是不必要補強 退役名將：巨人補強大失敗2017/01/14 08:33
-
CBA》腦衝暴打林志傑 北京球員恐賠上這些代價2017/01/14 07:58
-
豪缺席8場╱今年還沒贏過 「籃」瘦香菇2017/01/14 06:00
-
鄭景益︰翻譯到位 洋教練才能見效2017/01/14 06:00
-
HBL》李家慷落淚自省 南山打趴強恕2017/01/14 06:00