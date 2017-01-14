籃網8連敗 豪神短期難回歸 今日賽事預告與轉播

林書豪。（USA Today）

籃網至今8連敗，昨日官方表示林書豪休兵養傷短期內並不會上場，此役對戰東區排名第2的暴龍，務必振作。

「綠色神盾」松山高中昨靠著一哥高國豪強攻20分，今日將對戰地主高苑工商，此役會有什麼表現，令人期待。

SBL例行賽持續進行，台銀納入從日前遭勇士釋出的李恩，仍無法替球隊止敗，今日對戰璞園會有什麼表現，敬請期待。

NBA

08：30 籃網 vs.暴龍（緯來體育）

09：00 塞爾提克 vs.老鷹（愛爾達體育）

HBL

12：20 光復 vs.強恕（FOX體育2、3台）

14：00 東泰 vs.南湖（FOX體育2、3台）

15：40 南山 vs.青年（FOX體育2、3台）

17：20 能仁 vs.泰山（FOX體育2、3台）

19：00 松山 vs.高苑（FOX體育2、3台）

SBL

15：00 勇士 vs.達欣（緯來體育）、（愛爾達育樂）

17：00 台啤 vs.裕隆（緯來體育）、（愛爾達育樂）

19：00 台銀 vs.璞園（緯來體育）、（愛爾達育樂）

地點：中原大學體育館