NBA》全明星賽掉出10名之外 白邊：我沒興趣

懷特賽德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA全明星賽第二輪投票公佈，熱火主力球員「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）從排名第9掉出了10名之外，他接受採訪時表示，現在對全明星賽的選拔並沒有興趣。

「大家都在為他們喜歡的球星投票，」他提到，全明星賽的投票是一件受歡迎的事，「但我不能只把事情專注在那上面。我應該要把注意力放在該怎麼讓球隊變得更好。」

懷特塞德表示，他曾認為能夠加入全明星賽是一件非常榮譽的事，但現在卻覺得這只像人氣比賽。

「這只是一個噱頭，」白邊說道，「我看著他們在推特上開一些玩笑只為了贏得粉絲選票，這根本不需要什麼天賦。」

上季熱火繳出東部第3的成績，本季因傷兵困擾，戰績只繳出11勝29敗，目前東部排名第14，能不能打入季後賽都是問題。