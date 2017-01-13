中職》陽建福加盟統一獅 月薪12萬
2017/01/13 17:08
陽建福。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅隊宣佈，以月薪12萬元簽下陽建福，另有激勵獎金，合約自2月生效。
陽建福去年加入四國島聯盟plus愛媛橘子海盜隊，投32局、2勝2敗、防禦率2.53，最快球速回到147公里，日前被經典賽台灣隊列入觀察名單，將在國家隊集訓結束後正式向獅隊報到。
獅隊也宣布，上季拿下中職年度奪三振王的洋投布魯斯，卻確定繼續來台效力，預計2月底抵台與球隊會合。
領隊蘇泰安表示，激勵獎金的細節不便透露，設定標準以局數為主，根據教練團初步評估，陽建福的定位應該是牛棚，但還要看春訓調整的情形而定。
陽建福。（資料照，記者廖耀東攝）
布魯斯。（資料照，記者林正堃攝）
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