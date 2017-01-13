NBA》柯瑞想玩「踢球助攻」 卻被K湯撿走投籃...（影音）

2017/01/13 17:21

〔體育中心／綜合報導〕勇士與活塞之戰，兩隊賽前投籃練習時，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）想玩「踢球助攻」，球卻被K.湯普森（Klay Thompson）拿走投籃，讓柯瑞好無奈。

柯瑞拿了一顆球放在三分線前，準備踢球時，K.湯普森卻把球拿走，直接投籃，他還回頭看了柯瑞，完全不知柯瑞要踢球。最後柯瑞只好再拿一顆球，才順利踢到另一邊的三分線給隊友投籃。

柯瑞。（法新社）

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