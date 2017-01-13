中職》統一獅同樂會改版 與球員辦桌過新年

統一獅萊辦桌同樂會。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年統一獅春訓開訓吸引近五百位球迷蒞臨參加簽名會活動，球隊也開始投入春訓階段，緊接而來二月將舉辦一年一度統一獅有你真好同樂會，去年改變同樂會模式舉辦「萊路跑」活動廣受好評，今年將改為「萊辦桌」活動，安排球員和球迷一起同樂用餐！

台南棒球場因場內進行看台及結構強化工程，原訂舉辦第二屆萊路跑活動，將改至台南棒球場大門口及棒球大道，舉辦「萊辦桌LIONS BANDOH」活動，將安排統一獅選手與球迷同桌一起「呷辦桌」，每桌都會安排選手一位與球迷同樂用餐。

活動當天也特別邀請台語金曲歌王謝銘祐現場開唱，謝銘佑老師以創作音樂記錄生活，有府城流浪漢自稱，寫下許多台南經典台語歌，2014年七月謝銘祐老師也為統一獅寫了一首「哇咧獅」，成為棒球場上口耳相傳經典歌曲之一。

「萊辦桌LIONS BANDOH」活動除了和球員一起品嚐美味饗宴外，當天舞台也舉辦「獅王KTV」、「獅王PLAY在一起」、「新人舞蹈SHOW」、「全隊擊掌見面會」，報名參加者均可獲得全新UNILIONS開瓶器一個及復古文創紅白手提袋一個。當天一連串將近兩小時舞台活動，也舉辦摸彩活動，其中包括全隊簽名大球、簽名球棒、簽名壘包等多樣超值好禮現場摸彩。

萊辦桌活動將於本週六下午18：00於統一獅官方網站開放球迷網路訂購參加，報名網址：http://www.uni-lions.com.tw/store.aspx ，限額僅有47桌，共423名額，歡迎大家一起來同樂。

萊辦桌位置圖。（球團提供）