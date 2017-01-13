韓職》曾放水打假球 前LG投手含淚告誡新人「別像我一樣」

前LG雙子隊投手朴顯俊。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕曾坦承放水的前LG雙子隊投手朴顯俊，他近期參加LG雙子隊的演講，告誡新秀不要像他一樣犯錯。

南韓檢方在2012年偵辦職業排球選手涉嫌打假球時，意外發現職棒也涉及打假球，最後追查到朴顯俊，他也坦承打放水球，事後被LG雙子隊開除並罰款700萬韓圜，更遭韓職永久禁賽，包含日本、台灣、美國等職棒聯盟，朴顯俊也無法去。

《韓聯社》報導，現年30歲的朴顯俊近期在演講台上告誡130名職棒新秀，「我曾經是這個聯盟的球員，但我留下壞的先例。」

朴顯俊說，某些誘惑可能會來自隊友，但他告誡新秀請想到自己的父母親，「如果你想想你的父母，你不會屈於這種壓力。」朴顯俊指出，「你不是唯一一個有困難的人，但你的父母在那裡支持你，如果你保持頭腦清醒，你不會去作故意輸球的行為。」

「我常我問自己『為何要這麼做？』」朴顯俊接著說，「我希望你不會有同樣的遺憾。」朴顯俊原本預計要演講30分鐘，但他只講了約10分鐘，眼眶含淚，突然提早離開。

朴顯俊曾代表南韓打過2009年世界盃棒球賽、2010年洲際盃，他是屬於右投低肩側投型，曾投出152公里的速球，在韓職4年留下累積15勝10敗、平均防禦率4.87。