HBL》衛冕軍南山大勝強恕 想晉級8強還得贏一場

南山高中李家慷傳球助攻。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕衛冕軍南山高中昨二度不敵能仁家商，今日重整旗鼓，全隊共砍進9顆三分球，加上防守專注度提升，逼迫對手強恕高中發生30次失誤，輕鬆以86：41勝出，若想晉級明日對上青年高中得全力求勝。

由於昨日南山不敵能仁，當能仁今日以4連勝之姿跨入8強之林時，作為衛冕軍的南山仍尚未確定晉級，主帥許時清說：「球隊現階段防守仍有不夠專注的問題，接下來對上青年將全力求勝，晉級8強之後就會繼續修正應該修正的問題。」

南山隊長李家慷前役對上能仁表現不佳，經過與教練詳談後，此役找回適合自己的方法打球，全場砍進2顆三分球，整體投籃命中率剛好為50％，順利收下13分，他說：「對上能仁總是會刻意想要完成教練交代的任務，打起來總是綁手綁腳，此役找出應對方法，才能找回應有水準。」

南山高中陳又瑋伺機傳球助攻。（記者黃志源攝）

南山高中李家慷3分線外投籃。（記者黃志源攝）