中職》陽建福披獅袍 蔗總：知道他的霸氣

黃甘霖帶來圖卡訓勉選手。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕陽建福能披上獅袍，代總教練黃甘霖是一大關鍵，表示過去在國家隊和阿福共事過，知道他在關鍵時刻的霸氣，也期待獅隊牛棚能借重他的老將經驗。

獅隊在爭取增菘瑋失利後，今天成功簽下陽建福，也讓「蔗總」黃甘霖相當開心。對於陽建福的定位，黃甘霖表示要看他的調整狀況，先發或中繼都ok。

「以中繼來說，目前獅隊牛棚只有林岳平的年紀較大，其他都是年輕人，我希望阿福加入後，能幫忙一起將年輕人帶起來。」黃甘霖說。

黃甘霖去年底曾和陽建福等人一起赴南京，參加大聯盟教練講習，當時他就從阿福身上學到不少關於投手的東西。「我們那時到晚上都會開會，因為我是野手，對於投手的東西比較不瞭解，就會向阿福請教。」黃甘霖說。

至於阿福在投手丘上的霸氣，黃甘霖更是瞭解，他說過去一起在國家隊征戰過，知道他在關鍵時刻對球隊的貢獻，也認為阿福對於獅隊今年爭冠，會很有幫助。

陽建福。（資料照，記者吳清正攝）