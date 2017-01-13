NBA》海外例行賽慘敗金塊 喬治：路途遙遠不是輸球藉口
2017/01/13 21:38
喬治。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今日溜馬與金塊遠赴英國舉行海外例行賽，金塊不但終止了溜馬的5連勝，第3節更打出39分，最終以140：112，28分差輕取溜馬。
賽後，溜馬主力球星喬治（Paul George）表示，此役金塊在戰術的執行上非常徹底，但「今天的表現和前面5場差太多了，」他也提到，遠到英國比賽，給予球員休息的時間是否不夠充足，但「這不會是輸掉比賽的藉口。」
此役C.J.邁爾斯（C.J. Miles）繳出全隊最高20分、4籃板、1助攻，提格（Jeff Teague）與布魯克斯（Aaron Brooks）也貢獻14分，而喬治則繳出10分、4籃板、3助攻成績。
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