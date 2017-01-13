中職》加盟統一獅 陽建福背號將沿用46號

陽建福。（資料照，記者吳清正攝）

〔記者徐正揚、倪婉君／台北報導〕陽建福加盟統一獅，背號可望沿用46號，球團也願意幫他完成心願。

陽建福自2003年加入中職以來，背號都使用46號，即便去日本打獨立聯盟也沒變過，昨天他已向獅隊正式表達，希望繼續使用這個背號。球團課長何信標表示，獅隊46號去年是陳傑憲，今年換給新秀林航，球團會主動協調，希望幫陽建福達成心願。

陽建福於2003年以簽約金370萬元加盟興農牛，職棒生涯第1年的月薪就是12萬元，沒想到重回中職的月薪又是這個數字，「是蠻巧合的，因為換球隊了，就當自己是新人，重新出發！」他說。