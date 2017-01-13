MLB》胖卡布季後怎麼訓練？ 打拳擊、籃球樣樣來（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各球員季後不懈怠，紛紛自主訓練為下個球季準備。老虎隊「胖卡布」卡布雷拉（Miguel Cabrera）近期在社群媒體上PO影片，他除了做重量訓練外，還有打籃球、拳擊。

卡布雷拉季後自主訓練，近期除了打擊練習、重量訓練之外，他也開始打起拳擊，還穿上「傷痛只是暫時，三冠王是永遠的」的背心。他還趁閒暇之餘打籃球。

卡布雷拉曾在2012年以44轟、3成30打擊率、139分打點榮膺打擊三冠王。他上季繳出38轟、108分打點、3成16打擊率。

卡布雷拉（資料照，美聯社）