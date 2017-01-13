SBL》李恩、陳順詳拐氣無效 台銀不敵裕隆7連敗
2017/01/13 20:37
李恩改披台銀戰袍，仍無法止住球隊連敗的低迷。（記者陳志曲攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕SBL今晚中原大學體育館續戰，台銀雖有從富邦勇士轉戰的李恩，和傷癒復出的陳順詳，然而決勝節被裕隆打出一波6比0攻勢，最後難以回天，62：71苦吞7連敗。
首節裕隆手感低迷，前半節只得零星4分，台銀在郭少傑獨拿9分及李恩、陳順詳齊力下取得領先，次節呂政儒2顆三分球，分別帶出裕隆攻勢並要回超前，上半場打完裕隆僅以1分領先。
易籃再戰，劉韋辰外線帶出台銀一波8比2小高潮，讓裕隆在第三節打得吃力，只維持2分差；拉鋸戰到了決勝節，賀夫制霸籃下，與呂政儒、葛記豪包辦16分，裕隆在最後2分鐘拉開比數，終場71：62贏得比賽。
此役，裕隆賀夫23分最高，呂政儒17分次之；台銀「初登場」李恩上場33分鐘拿下13分、17籃板「雙十」成績，李維哲12分在後。
陳順詳傷癒復出拿下3分。（記者陳志曲攝）
呂政儒（中）三分命中率雖只有4成，全場拿下17分第2高。（記者陳志曲攝）
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