SBL Live》B.戴維斯13分 台啤暫領先金酒
2017/01/13 21:30
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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金酒
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18
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16
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34
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台啤
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22
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20
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42
第三節
第二節
B.戴維斯後仰跳投、于煥亞、李愷諺上籃得分，周伯勳2罰全進；金酒則陷入得分麻煩，僅靠林力仁的三分球等零星得分，台啤目前暫時以33：24領先。
暫停過後，金酒靠菲爾普斯連拿4分，不過B.戴維斯灌籃造成對手犯規，2罰全進，于煥亞投進三分球、B.戴維斯中距離跳投得分，台啤將比分拉開至兩位數以上的差距。B.戴維斯妙傳給于煥亞切入上籃得分，金酒則靠蕭順議投進三分球、陳冠全拋投得分，稍稍追近雙方比分。
半場打完，台啤以42：34領先金酒
第一節
開賽台啤多點開花，張容軒、周伯勳、于煥亞上籃得分，B.戴維斯中距離得手，而金酒簡偉儒投進2顆三分球。目前台啤以14：10領先。
暫停過後，雙方互有往來，台啤呂奇旻投進三分球，稍稍拉開比分。首節打完，台啤22：18領先。B.戴維斯首節拿了7分。
賽前
SBL晚間8點的賽事，由金門酒廠對上台灣啤酒。近期處於四連敗的金酒，今面對台啤力圖止敗；而台啤部分，上週先後擊敗金酒及富邦勇士，戰績11勝8敗，于煥亞上週場均攻下18分、4助攻，成為球隊贏球功臣，生涯首度摘下單週最佳球員，本週能否持續火燙手感將是觀戰焦點。
雙方先發球員：
金酒：李秉鴻、簡偉儒、蕭順議、菲爾普斯、陳冠全
台啤：于煥亞、張容軒、朱億宗、周伯勳、B.戴維斯
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