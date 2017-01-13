NBA》感謝10年戰友波納 吉諾比利這樣做...
2017/01/13 21:08
波納日前宣布將高掛球鞋。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「紅曼巴」波納（Matt Bonner）日前宣布高掛球鞋，昔日隊友吉諾比利（Manu Ginobili）仍大開波納退休玩笑，在馬刺休息室高掛波納的法蘭絨襯衫，象徵性舉行球衣退休儀式，展現十足好交情。
波納日前拍攝影片，宣布將結束12年NBA球員生涯，而昔日隊友吉諾比利仍然不放過這位10年戰友，在休息高掛特製的法蘭絨襯衫，象徵性退休波納的15號球衣，吉諾比利還特別在推特中加上「#ThankYou15」感謝波納對馬刺的貢獻。
以三分見長的波納，12年球員生涯平均上場16.9分鐘貢獻5.8分3籃板，生涯3分球命中率則有不錯的4成14。
吉諾比利為波納舉行退休儀式。（取自推特）
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