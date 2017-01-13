網球》壽星張凱貞次輪受挫 無緣澳網大滿貫會內
2017/01/13 20:42
殘念！張凱貞無緣澳網會內賽。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單會外次輪，壽星張凱貞無緣連2天3盤險勝。首輪驚險逆轉秀後，寶島「網球精靈」隔天次輪激戰受挫，7：5、1：6、5：7慘遭烏茲別克手下敗將莎莉波娃（Sabina Sharipova）復仇，無緣挺進最終第3輪，也未能在26歲生日當天贏得賀禮。
本週世界女單排名114的張凱貞，會外排第3種子，1月13日正好慶生的她，第2輪遭遇150席的莎莉波娃，去年宿州首輪相逢，張凱貞曾贏球最後封后。只是週五當地下雨導致賽事中斷後延，苦等3小時的張凱貞多少受到影響，臨場挨了4記愛司、還發出9次雙誤，尤其決勝盤錯失第9局破發聽牌優勢，反被對手接連回破倒趕3局，歷經2小時3分鐘苦戰抱憾落敗。
年度四大滿貫率先登場的澳網，會內賽本月16日於墨爾本公園點燃戰火，男、女單打各128籤，我國盧彥勳即將第12度男單會內出擊，女單會內僅有謝淑薇。
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