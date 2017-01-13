HBL》松山高國豪攻20分率隊大勝 與能仁成唯二不敗之師
2017/01/13 21:57
松山高中高國豪運球過人。（記者黃志源攝）
〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今在高雄巨蛋展開第四日競逐，已確定晉級的「綠色神盾」松山高中靠著一哥高國豪強攻20分，加上第四節一輪猛攻，以91：67大勝南湖高中，與A組能仁家商成為本屆唯二的不敗之師。
握有地主優勢的高苑工商則以56：60敗給東山高中，正因全場三分球出手38次僅命中6球，命中率才16％，寫下複賽階段最低點，黯然收下本屆首敗；東山則開心慶祝贏球，仍有機會提前晉級。
由於松山擊敗南湖，今輸球的高苑也提前晉級8強，今日將與強敵松山正面交戰，則成為面子之爭。南湖高中、東山高中與東泰高中將在剩下一席資格，力拚提前晉級8強的機會，避免在週日登場的外卡賽亮相。
A組目前僅能仁確定晉級8強，戰績同為3勝1敗的南山高中、泰山高中甚至是2勝2敗的青年高中，皆有機會搶下最後2張8強門票。
松山高中高國豪突破包夾上籃。（記者黃志源攝）
松山高中呂蔡瑜倫上籃。（記者黃志源攝）
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