MLB》王維中談赴美經驗曾想放棄 最想對決一朗
2017/01/13 22:16
王維中。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美投手王維中上季升到3A，今年是他力拚重返大聯盟舞台的機會。他今參與《MLB Taiwan 美國職棒大聯盟》網路直播活動，上季赴美心得。王維中最想對決的大聯盟選手是鈴木一朗，他也坦言曾經有與隊友溝通不順，一度被隊友鬧到不想打球。
王維中說，自己進步的地方，「有自己的投球策略、捕手默契、控制壘上跑者。」他也盼自己加強肌力、下盤，希望增重。被問到2A與3A的差距，他認為，2A的球員比較年輕，而3A有上過大聯盟的老將，包含選球經驗、擊球能力都不一樣。
被問到如何克服低潮或挫折，王維中說，在新人聯盟時一度被隊友鬧到不想打球，「還蠻嚴重的，也不知道怎麼跟隊友溝通」，他也說最後才習慣。
至於最欣賞的球員，王維中說，最想跟鈴木一朗對決，最欣賞的球員，台灣當然是陳偉殷，大聯盟則是遊騎兵隊日籍投手達比修有。
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